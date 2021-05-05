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S&P: Hindistan’da oksijen üretiminin tıbbi amaçlı kullanıma kaydırılması ihracatı azaltacak

Çarşamba, 05 Mayıs 2021 15:55:27 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’un (S&P) yayınladığı rapora göre, Hint çelik üreticilerinin, çelik üretimini devam ettirmek yerine oksijen üretimine yoğunlaşıp oksijen üretimlerini tıbbı amaçlı kullanıma kaydırması önümüzdeki aylarda çelik ihracatında azalmaya yol açacak.

S&P’nin yayınladığı raporda, bu yılın Ocak ayında biten üç aylık süreç içinde Hindistan’ın çelik ithalatı yıllık %14,4 düşüş yaşadı. Ülkenin toplam ihracatının %67’sini Asya piyasalarına yapılan sevkiyatlar oluşturuyor.

Bu dönemde, Tata Steel ve Steel Authority of India Limited’ın (SAIL) ihracatında %33, JSW Limited’ın ihracatında ise %18 düşüş kaydedildiği dile getirildi.

Çelik sektörü yetkililerinin yaptığı açıklamada, çelik üretim tesislerinde bulunan stokların, 2-3 günlük tüketim eş değerinden 0,5 günlük tüketim eş değerine düştüğü ve oksijen stokunun yakında sıfırlanmasıyla birlikte çelik üretiminin bu durumdan etkileneceği belirtildi.

Yetkililerin yaptığı değerlendirmeye göre, yerli çelik sektörünün toplam çelik üretiminin en az %10’luk bir düşüş yaşama tehlikesi bulunuyor.

Nisan ayı sonu itibarıyla, yerli çelik üretim tesislerinin günlük 3.474 mt oksijen ürettiği, tüm oksijen üretiminin tıbbi amaçlı kullanıma kaydırıldığı ve tüm özel ve devlete bağlı çelik üreticilerinin üretim kapasitelerini artırdığı belirtildi.

 


Etiketler: Hindistan  Hint Yarımadası  Tata Steel  JSW Steel  |  benzer haberler »


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