﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

South32’nin metalürjik kömür üretimi ve satışları 2022-23 mali yılının ilk yarısında düştü

Salı, 31 Ocak 2023 10:08:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığıyla küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin metalürjik kömür üretimi yıllık %0,5 düşüşle 2,75 milyon mt olurken, metalürjik kömür satışları yıllık %6,9 düşüşle 2,67 milyon mt oldu.

İlk yarıda South32’nin toplam kömür üretimi yıllık %5,9 artışla 3,33 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, toplam kömür satışları yıllık %6,9 düşüşle 2,67 milyon mt oldu.

Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin üretim tahmini değişim göstermeyerek 7 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti.


Etiketler: Avustralya Okyanusya Madencilik Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Fortescue’nun demir cevheri sevkiyatları ilk yarıda yeniden yarıyıl rekoru kırdı

30 Oca | Çelik Haberler

BHP Billiton ilk yarıda WAIO biriminde rekor demir cevheri üretimi gerçekleştirdi

19 Oca | Çelik Haberler

Avusturyalı CZR, Robe Mesa demir cevheri projesi için ruhsat aldı

12 Oca | Çelik Haberler

Whitehaven Coal 2023 mali yılına yönelik kömür üretim ve satış beklentisini düşürdü

09 Kas | Çelik Haberler

Alien Metals, Hamersley demir cevheri projelerindeki hissesini artıracak

04 Kas | Çelik Haberler

Fortescue Eylül çeyreğinde demir cevheri sevkiyat ve maliyetlerinde artış açıkladı

28 Eki | Çelik Haberler

South32’nin metalürjik kömür üretimi 2022-23 mali yılının birinci çeyreğinde düştü

25 Eki | Çelik Haberler

Rio Tinto’nun demir cevheri üretimi Ocak-Eylül döneminde değişmedi, 2022 için sevkiyat tahmini düştü

20 Eki | Çelik Haberler

BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Eylül çeyreğinde hafifçe arttı

19 Eki | Çelik Haberler

Fenix ​​Resources, Iron Ridge demir cevheri projesinde 2 milyon dmt üretim gerçekleştirdi

13 Eki | Çelik Haberler