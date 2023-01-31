South32’nin metalürjik kömür üretimi ve satışları 2022-23 mali yılının ilk yarısında düştü

Salı, 31 Ocak 2023 10:08:07 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığıyla küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, 2022-23 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ilk yarısına ilişkin üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin metalürjik kömür üretimi yıllık %0,5 düşüşle 2,75 milyon mt olurken, metalürjik kömür satışları yıllık %6,9 düşüşle 2,67 milyon mt oldu.

İlk yarıda South32’nin toplam kömür üretimi yıllık %5,9 artışla 3,33 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, toplam kömür satışları yıllık %6,9 düşüşle 2,67 milyon mt oldu.

Şirketin 2022-23 mali yılına ilişkin üretim tahmini değişim göstermeyerek 7 milyon mt seviyesinde yer almaya devam etti.