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South32’nin metalürjik kömür üretimi ikinci yarıda %15 düştü

Salı, 25 Ocak 2022 17:10:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya’da bulunan Illawarra Metallurgical Coal varlığıyla küresel birinci kalite sert koklaşabilir taş kömürü üreticisi South32, geçtiğimiz yılın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren ikinci yarısına ilişkin metalürjik kömür üretim ve satış sonuçlarını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, geçtiğimiz yılın Temmuz-Aralık döneminde South32 yıllık %15 düşüşle 2,76 milyon mt metalürjik kömür üretti. Üretimdeki düşüş, Dendrobium madenindeki uzunayağın tamamlanmasından kaynaklandı. Öte yandan, söz konusu dönemde şirketin metalürjik kömür satışları yıllık %9 düşüşle 2,87 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 

South32, limanlarda Corona virüsünden kaynaklanan yoğunlukların ve Yeni Güney Galler’de uygulanan işgücü kısıtlamalarının 2022 yılının ilk yarısında şirketin performansını etkilemeye devam edebileceğini ifade etti.


Etiketler: Okyanusya  Avustralya  üretim  |  benzer haberler »


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