﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Sociedade de Fomento Odisha’daki demir cevheri madeni ihalesine yönelik yasal yollara başvurdu

Pazartesi, 30 Kasım 2020 15:44:10 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hindistan’ın Goa eyaletinde bulunan maden şirketi Sociedade de Fomento Industrial Private Limited (SFI), Odisha eyaletinde bulunan demir cevheri madeni nin kira sözleşmesinden vazgeçmedi. SFI Yöneticisi Partha Sarathi Banerjee, “Madencilik kira sözleşmesinden vazgeçmedik ve şirketimiz, ihale halihazırda devam ederken ve ihaleyi kazanmamızın ardından Odisha hükümeti tarafından değiştirilen şartlar nedeniyle, yasal yollara başvurmak zorunda bırakıldı,” şeklinde konuştu.

Şirketin dilekçesi şu anda Yüksek Mahkeme tarafından değerlendiriliyor. Söz konusu dilekçede şirket, ihalenin koşullarının uygulanmasını talep ediyor.

Eyalet hükümeti, Yüksek Mahkeme’deki davada hukuk sözcüsü aracılığıyla hükümetin mecburi bir şekilde herhangi bir hamle yapmayacağını belirtti.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

24  Kas

Hindistan’ın güneyindeki son kullanıcılar artan çelik fiyatlarından oldukça olumsuz etkilendi
18  Kas

Tata Steel Hollanda’daki varlıkların satışı için yapılan ayrıntılı incelemenin Aralık ayına kadar tamamlanmasını ...
17  Kas

SAIL’in Rourkela tesisi günlük üretim rekorları kırdı
12  Kas

Hindistan hükümeti vasıflı çelik üretimi için teşvik planını onayladı
11  Kas

Hindistan’ın yeni ihracat teşvik planı yalnızca üç sektörü kapsayacak