Sociedade de Fomento Odisha’daki demir cevheri madeni ihalesine yönelik yasal yollara başvurdu

Pazartesi, 30 Kasım 2020 15:44:10 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın Goa eyaletinde bulunan maden şirketi Sociedade de Fomento Industrial Private Limited (SFI), Odisha eyaletinde bulunan demir cevheri madeni nin kira sözleşmesinden vazgeçmedi. SFI Yöneticisi Partha Sarathi Banerjee, “Madencilik kira sözleşmesinden vazgeçmedik ve şirketimiz, ihale halihazırda devam ederken ve ihaleyi kazanmamızın ardından Odisha hükümeti tarafından değiştirilen şartlar nedeniyle, yasal yollara başvurmak zorunda bırakıldı,” şeklinde konuştu.

Şirketin dilekçesi şu anda Yüksek Mahkeme tarafından değerlendiriliyor. Söz konusu dilekçede şirket, ihalenin koşullarının uygulanmasını talep ediyor.

Eyalet hükümeti, Yüksek Mahkeme’deki davada hukuk sözcüsü aracılığıyla hükümetin mecburi bir şekilde herhangi bir hamle yapmayacağını belirtti.