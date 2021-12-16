SMS ve Metinvest karbon salımını azaltmak için mutabakat anlaşması imzaladı

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Lüksemburg merkezli bağlı kuruluşu Paul Wurth’un Ukraynalı madencilik ve çelik üretim grubu Metinvest ile bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu anlaşmayla iki şirket, demir-çelik üretiminden kaynaklanan karbon salımını azaltmak için birlikte çalışacak.
SMS, Metinvest’i operasyonel verimliliğini ve çevresel performansını iyileştirmesi konusunda destekleyecek.
Mutabakat anlaşmasının taraflara demir-çelik üretimini iyileştirmek için yeni teknolojiler geliştirme ve test etme fırsatı sağlaması bekleniyor. Açıklamaya göre, görüşmelerden ortaya çıkan projeler, daha fazla iş birliği anlaşması yapılmasını sağlayacak.