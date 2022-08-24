SMA elektrik ark ocaklı çelik üretiminin geleneksel üretime kıyasla emisyonu daha fazla azalttığını kanıtladı

Çarşamba, 24 Ağustos 2022 15:38:11 (GMT+3) | İstanbul

ABD Çelik Üretim Birliği (SMA) iki başlıca çelik üretimi yönteminin sera gazı emisyonunu karşılaştıran bir rapor yayımladı.

Geleneksel yüksek fırınla çelik üretimi küresel çelik üretiminin yaklaşık %70'ini oluşturuyor ve üretim kömür kullanan büyük tesislerde gerçekleşiyor. Elektrik ark ocaklı çelik üretimi ise küresel çelik üretiminin yaklaşık %30’unu temsil ediyor ve üretim elektrik kullanan küçük ölçekli tesislerde gerçekleşiyor.

2021 yılının Kasım ayından 2022 yılının Haziran ayına kadar yürütülen araştırmanın bulgularına göre, ham çelik üretimi aşamasında, ABD’deki elektrik ark ocaklı çelik üreticilerinin Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonu ülkedeki geleneksel çelik üreticilerinin emisyonuna kıyasla %78 daha düşük. Sıcak haddelenmiş çelik üretiminde ise elektrik ark ocaklı çelik üreticilerinin emisyonu geleneksel çelik üreticilerine kıyasla %74 daha düşük seviyede yer alıyor.

Söz konusu bulgular, elektrik ark ocaklı üretimin en çevre dostu, en güvenli ve enerji verimliliği en yüksek çelik üretim yöntemi olduğunu kanıtlıyor.