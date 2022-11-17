Sırbistan merkezli Metalfer Steel Mill yeni hurda geri dönüşüm tesisiyle enerji tüketimini azaltacak

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:46:33 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Sırbistan merkezli uzun mamul üreticisi Metalfer Steel Mill’e hurda geri dönüşüm tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

Yılda 260.000 mt işleme kapasitesine sahip olacak yeni hurda geri dönüşüm tesisinin 2023 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Hurda geri dönüşüm sürecini benimsemek şirketin piyasaya daha az bağımlı hale gelmesini sağlarken, elektrik ark ocaklarının daha iyi çalışmasına ve enerji tüketimini %15 azaltarak işletme giderlerinden tasarruf edilmesine neden olacak. Azalan enerji tüketimi de karbon emisyonunun düşmesini sağlayacak.