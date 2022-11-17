﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Sırbistan merkezli Metalfer Steel Mill yeni hurda geri dönüşüm tesisiyle enerji tüketimini azaltacak

Perşembe, 17 Kasım 2022 11:46:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Sırbistan merkezli uzun mamul üreticisi Metalfer Steel Mill’e hurda geri dönüşüm tesisi tedarik edeceğini açıkladı.

Yılda 260.000 mt işleme kapasitesine sahip olacak yeni hurda geri dönüşüm tesisinin 2023 yılının sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Hurda geri dönüşüm sürecini benimsemek şirketin piyasaya daha az bağımlı hale gelmesini sağlarken, elektrik ark ocaklarının daha iyi çalışmasına ve enerji tüketimini %15 azaltarak işletme giderlerinden tasarruf edilmesine neden olacak. Azalan enerji tüketimi de karbon emisyonunun düşmesini sağlayacak.


Etiketler: Hurda Hammaddeler Sırbistan Avrupa Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’li alıcılar bir kez daha yüksek fiyatlı pik demir bağlantıları yaptı

17 Kas | Hurda ve Hammadde

İtalya’da yerel hurda fiyatları hafifçe geriledi

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Tokyo Steel yerel hurda alım fiyatlarını beklendiği üzere daha da düşürdü

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Bangladeş ithal hurda piyasası durgun, fiyatlar nispeten sabit

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Tayvan’ın hurda ithalatı Ocak-Ekim döneminde %6,6 azaldı

17 Kas | Çelik Haberler

Tayvan yerel piyasasında hurda fiyatları - 46. Hafta

17 Kas | Hurda ve Hammadde

San Francisco’da rıhtımda teslim HMS I/II 80:20 hurda fiyatları

17 Kas | Hurda ve Hammadde

Vietnamlı ve Güney Koreli üreticiler yerel hurda alımı yapıyor

16 Kas | Hurda ve Hammadde

Çin’de hurda fiyatları çelik piyasasındaki olumlu görünüm sayesinde arttı

16 Kas | Hurda ve Hammadde

Assofermet: İtalya’da hurda fiyatları beklenmedik bir toparlanma gösterdi

16 Kas | Çelik Haberler