Sinosteel Group Baowu Group’un bünyesine girdi

Perşembe, 22 Aralık 2022 11:53:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin Devlet Konseyi, ülkenin başlıca çelik üreticilerinden Baowu Group ile Sinosteel Group Corporation Ltd şirketlerinin yeniden yapılanmasını onayladı. Bu kapsamda Sinosteel, devlete bağlı Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu’nun doğrudan kontrlünden çıkarak Baowu Group’a katıldı.

Sinosteel Group çoğunlukla madeni kaynaklar geliştirme ve işleme, hammadde, satış ile lojistik ve buna bağlı mühendislik hizmetleri, teknik servisler ve ekipman imalatı alanlarında faaliyet gösteriyor. Geniş kapsamlı şirket, metalürji ve buna bağlı endüstriler için hammadde, teknoloji ve ekipman tedariki sağlıyor.

2021 yılında Baowu Group’un ham çelik üretimi 120 milyon mt olurken, şirket devralım ve yeniden yapılanmalarla birlikte 2025 yılında yıllık ham çelik üretimini 200 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor.