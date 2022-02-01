SIMEST AFV Beltrame’nin bağlı kuruluşuna 15 milyon € yatırım yaptı

Salı, 01 Şubat 2022 16:00:45 (GMT+3) | Brescia

CDP Group’a bağlı İtalyan SIMEST Spa, İtalyan ticari profil üreticisi AFV Beltrame Group’un İsviçre’de yer alan bağlı kuruluşu Stahl Gerlafingen AG’den 15 milyon € karşılığında hisse satın aldığını duyurdu.

SIMEST ve AFV Beltrame Group tarafından yapılan ortak açıklamada, 15 milyon €’luk yatırımın AFV Beltrame Group’un büyümesine ve ekolojik dönüşüm planının hayata geçirilmesine katkı sağlayacağının altı çizildi.

Bu sayede şirket, 58 milyon €’dan fazla yatırım sağlayan ve çevresel etkilerin azaltılmasına odaklanan kalkınma planını hayata geçirebilecek. AFV Beltrame Group enerji tüketimini azaltarak tesis ve üretim verimliliğini artırmayı hedeflediği bir plan hazırladığını ifade etti. CDP Group’un yatırımıyla birlikte karbon salımının yanı sıra sıcak besleme ve düşük enerji tüketimi sayesinde de karbon salımının toplamda %30 düşürülmesinin hedeflendiği belirtildi.