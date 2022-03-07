Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Ocak ayında düştü

Pazartesi, 07 Mart 2022 09:27:15 (GMT+3) | Sao Paulo



Şili İnşaat Mühendisleri Odası’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri satış hacmi bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 47.933 mt’a kıyasla ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 49.175 mt’a kıyasla %6,7 düşüşle 45.870 mt seviyesinde yer aldı.

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