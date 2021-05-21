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Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Mart ayında %4,5 düştü

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:51:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili İnşaat Mühendisleri Odası’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri satış hacmi bu yılın Mart ayında yıllık %4,5 düşüşle 56.694 mt olurken, aylık %14,1 artışla 49.175 mt seviyesinde yer aldı.

Şili’nin inşaat demiri satış hacmi bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık %0,6 düşüşle 152.044 mt oldu. Ocak-Şubat aylarında ise yatay seyrederek 49.175 mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 2020 yılının Nisan ayında Covid-19’dan etkilenen inşaat demiri sevkiyatları nedeniyle, ülkenin inşaat demiri satış hacminin bu yıl, yıllık bazda önemli bir artış göstermesi bekleniyor.


Etiketler: çelik üretimi  Güney Amerika  uzun ürünler  inşaat demiri  Şili  |  benzer haberler »


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