Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Mart ayında %4,5 düştü

Cuma, 21 Mayıs 2021 10:51:07 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili İnşaat Mühendisleri Odası’nın yayımladığı verilere göre, ülkenin inşaat demiri satış hacmi bu yılın Mart ayında yıllık %4,5 düşüşle 56.694 mt olurken, aylık %14,1 artışla 49.175 mt seviyesinde yer aldı.

Şili’nin inşaat demiri satış hacmi bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık %0,6 düşüşle 152.044 mt oldu. Ocak-Şubat aylarında ise yatay seyrederek 49.175 mt seviyesinde kaydedildi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, 2020 yılının Nisan ayında Covid-19’dan etkilenen inşaat demiri sevkiyatları nedeniyle, ülkenin inşaat demiri satış hacminin bu yıl, yıllık bazda önemli bir artış göstermesi bekleniyor.