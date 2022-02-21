﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Şili’nin görünür çelik tüketimi 2021 yılında %38,7 arttı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:26:22 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Şili Çelik Odası (ICHA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür çelik tüketimi 2021 yılında yıllık %38,7 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Görünür uzun mamul tüketimi geçtiğimiz yıl yıllık %23,3 artarak 1,5 milyon mt olurken, görünür yassı mamul tüketimi ise yıllık %56,3 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ICHA İdari Yöneticisi Juan Carlos Gutierrez yerel inşaat sektörüne yapılan yatırımların artmasının görünür çelik tüketimindeki artışa katkı sağladığını belirtti.

Öte yandan kişi başına görünür çelik tüketimi 2021 yılında 169 kilogram seviyesine yükseldi. Böylelikle Şili, Latin Amerika’nın en fazla çelik tüketen ülkesi oldu.


Etiketler: Şili  Güney Amerika  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

21 Şub

Gerdau 9 dağıtım merkezinde güneş enerjisi kullanmaya başladı

Son Tarihli İlgili Haberler

18 Şub

Sanayi Federasyonu barajların devre dışı bırakılması için belirlenen son tarihe itiraz ediyor

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Şub

Brezilyalı şirketler barajlarını vaktinde devre dışı bırakamayabilir

Son Tarihli İlgili Haberler

03 Şub

Şili’nin inşaat demiri satış hacmi Aralık ayında %10,1 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Şub

Şilili CAP Acero’nun net kârı 2021 yılında arttı