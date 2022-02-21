Şili’nin görünür çelik tüketimi 2021 yılında %38,7 arttı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 09:26:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Çelik Odası (ICHA) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin görünür çelik tüketimi 2021 yılında yıllık %38,7 artışla 3,2 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Görünür uzun mamul tüketimi geçtiğimiz yıl yıllık %23,3 artarak 1,5 milyon mt olurken, görünür yassı mamul tüketimi ise yıllık %56,3 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ICHA İdari Yöneticisi Juan Carlos Gutierrez yerel inşaat sektörüne yapılan yatırımların artmasının görünür çelik tüketimindeki artışa katkı sağladığını belirtti.

Öte yandan kişi başına görünür çelik tüketimi 2021 yılında 169 kilogram seviyesine yükseldi. Böylelikle Şili, Latin Amerika’nın en fazla çelik tüketen ülkesi oldu.