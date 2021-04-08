Şilili CAP Group 2021 yılına dair olumlu beklentilere sahip

Perşembe, 08 Nisan 2021 11:42:30 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili merkezli demir cevheri ve çelik üreticisi CAP Group, 2021 yılına dair beklentilerinin olumlu olduğunu açıkladı.

CAP Group, 2021 yılında demir cevheri üretiminin 16,6 milyon mt’a ulaşmasını bekliyor. Şirket, bu yıl demir cevheri üretimini artırırken, maliyetlerini de düşürmeye odaklanacağını söyledi.

CAP Group, “Bu yıl demir cevheri ve çelikle ilgili ürünlere yönelik istikrarlı bir talep bekliyoruz,” ifadelerini kullandı. İstikrarlı talebin, Çin’in mali teşvikleri ve Kuzey Amerika’da söz konusu ürünlere yönelik artan talep sayesinde sürdürülmesi bekleniyor.

CAP Group bu trendlerin, ürün fiyatlarının devamlılığını sağladığını ve şirketin “oldukça olumlu sonuçlar” elde etmesine yardımcı olabileceğini belirtti.