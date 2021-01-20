Şili Moly-Cop’un başvurusunu reddetti, Çin’den ithal çelik öğütücü bilyeye vergi getirilmeyecek

Çarşamba, 20 Ocak 2021 10:46:39 (GMT+3) | Sao Paulo

Şili Fiyat Deformasyonu Komisyonu (CNDP), yerli çelik üreticisi Moly-Cop. S.A. tarafından yapılan başvuruyu redetti. Moly-Cop başvurusunda, komisyonun antidamping soruşturmasını vaktinden önce sona erdirme ve Şilili üreticinin istediği vergileri uygulanmaması kararlarının tekrar değerlendirilmesi istenmişti.

SteelOrbis’in daha önce belirttiği gibi, komisyon soruşturmayı Kasım 2020’de herhangi bir vergi getirmeden sonra erdirmişti. Komisyona göre Moly-Cop S.A., Kasım ayında buna itiraz etti ve bu itiraz bu ay değerlendirilerek reddedildi. Üretici, komisyonun antidamping soruşturmasını vaktinden önce bitirmesinin şaşırtıcı ve haksız bir karar olduğunu ifade etti.

Moly-Cop S.A. ayrıca bu kararın kendisine Çin’den yapılan ithalatın yerel piyasayı olumsuz etkilediğine dair bir kanıt gösterecek yeterli zaman bırakmadığını iddia etti.

Geçtiğimiz yıl Moly-Cop S.A. komisyondan Çin’den ithal ürünlere %7 antidamping vergisi getirmesini veya “konuyla ilgili herhangi bir önlem almasını” istemişti. Komisyon o zaman damping marjlarının belirgin olmadığını ifade etmiş ve herhangi bir yaptırım getirmemişti.