Şili mahkemesi 2,5 milyar $ değerindeki demir cevheri projesinin yeniden değerlendirilmesini talep etti

Perşembe, 22 Nisan 2021 10:48:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Reuters’ın yaptığı habere göre, Şili’nin Antofagasta şehrindeki bir çevre hukuku mahkemesi, Andes Iron’ın 2,5 milyar $ değerindeki demir cevheri projesinin çevreye yapacağı etkinin yeniden değerlendirilmesi için bölgesel değerlendirme komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Yıllık 12 milyon mt demir cevheri üretmeyi hedefleyen 2,5 milyar $ değerindeki Dominga projesi, birçok engele takılmıştı. Şirket, şimdilerde mahkemeden gelecek onayı bekliyor. Antofagasta çevre komisyonu önceden, Andes Iron’ın başlıca izinleri almasını engelleyecek bir karar vermişti. SteelOrbis’in haberine göre, Andes Iron’ın sahadaki inşaat çalışmalarını bu yıl başlatması bekleniyordu.

Çıkan engellere rağmen Andes Iron, demir cevheri projesine devam edebilmek amacıyla Dominga madeninin yakınlarında kurulması beklenen bir limanın inşasından vazgeçebileceğini belirtmişti. Şili’nin çevre yasalarını düzenleme kurulu SEA, 2017 yılının Mart ayında söz konusu projeyi ilk reddedenlerdendi. Sonrasında, Coquimbo şehrindeki bir çevre komisyonu da projeye yasak koymuştu. Bakanlar kurulu da projeye koyulan yasağı devam ettirmişti.

Andres Iron, 2017 yılından beri davayı temyiz ediyor. 2018 yılının Mayıs ayında, bir çevre hukuku mahkemesi projenin yeniden değerlendirilmesine karar vermişti.