Siderperu yeni elektro kaynaklı çelik hasır tesisini faaliyete soktu

Çarşamba, 31 Mart 2021 11:55:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı Gerdau’nun sahip olduğu Peru merkezli çelik üreticisi Siderperu, yeni elektro kaynaklı çelik hasır tesisini açtığını belirtti.

40.000 mt üretim kapasitesine sahip olan tesisle şirket, yerel inşaat, madencilik ve sanayi sektörlerine hizmet vermeyi planlıyor. Siderperu, Lima şehrinin Huarochiri bölgesinde 10.000 metrekarelik bir alanda yer alan tesisin soğuk haddeleme ünitesi, otomatik kesme makinesi ve elektro kaynaklı üretim hatlarına sahip olduğunu belirtti. Şirket, tesisi inşa etmek için 4 milyon $ yatırım yaptı.