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Siderperu ve Ferralia demir işleme faaliyetleri için anlaşma imzaladı

Perşembe, 29 Temmuz 2021 11:52:28 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun bağlı kuruluşu Siderperu, demir işleme faaliyetleri için Ferralia ile ticari ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşmaya yönelik detaylı bilgi paylaşılmazken, Siderperu, demir işleme faaliyetlerinin tek bir tesiste birleştirilmesi için Ferralia ile olan mevcut ticari ortaklığının bu sayede ‘güçlendiğini’ belirtti.

Faaliyetlerinin Ferralia’nın Lurin tesisinde yapılacağı ve böylelikle, Siderperu’nun açıklanmayan demir işleme kapasitesinin üçe katlanacağı ifade edildi.

Siderperu ayrıca mühendislik hizmetleri de sağlayacak.

Şirket, levha satışı için NLMK Peru ile de benzer bir ortaklık anlaşması imzalamıştı.


Etiketler: Peru  çelik üretimi  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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