Siderperu Peru Çevre Bakanlığı’nın karbon salımı programına dahil oldu

Pazartesi, 27 Eylül 2021 09:49:03 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı entegre çelik üreticisi Gerdau’nun bağlı kuruluşu Siderperu, Peru Çevre Bakanlığı’nın başlattığı karbon ayak izi programına dahil olduğunu duyurdu.

Şirket, söz konusu program kapsamında, sera gazı salımını raporlarken, bir denetleme şirketi de Siderperu’nun raporunu teyit edecek.

Siderperu, hurda gibi katı atıkların ithalatı ve çeliğe dönüştürülmesi için BBVA’dan 10 milyon $’lık kredi aldığını duyurmuştu. Şirket, alınan kredinin, “hurda gibi katı atıkların ithalatı, dönüşümü ve elimine edilmesini” amaçlayan ilk “sürdürülebilir” kredi olduğunu belirtmişti.

Kredi sayesinde Siderperu, ev aletlerinden, araba parçalarından, inşaat faaliyetlerinden ve diğer üretim süreçlerinden artakalan atıkların çelik ürünlerine dönüştürülerek yeniden kullanılmasına olanak tanıyacak.