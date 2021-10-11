Sidenor artan elektrik fiyatları nedeniyle üretimi durdurdu

Pazartesi, 11 Ekim 2021 15:06:30 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group, fahiş elektrik fiyatları nedeniyle Basauri tesisindeki üretimi, planlanan üretim günlerinin %30'una karşılık gelen 20 gün süreyle bu yılın sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

Sidenor, geçtiğimiz yıl elektrik için 60€/MWh’un biraz üzerinde ödeme yaparken, bu yıl Ekim ayında elektrik için 227€/MWh ödediğini belirtti. Şirket, Kasım ve Aralık aylarında elektrik ücretlerinin 284€/MWh seviyesinde yer alacağını tahmin ediyor. Elektrik fiyatlarındaki artış, şirketin mevcut üretim oranını korumasını engelliyor ve üretim maliyetlerini ton başına 200€’dan fazla etkiliyor.

Şirketin açıklamasına göre, elektrik fiyatları yüksek seyretmeye devam ederse bu duraklama sorunu çözmeyeceğinden başka bir önlem alınması gerekecek. Söz konusu üretim duruşu, şirketin diğer tesislerini de kademeli olarak etkileyecek.