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Shougang, Shougang Group Mining Co.’nun tesislerini satın almayı planlıyor

Salı, 06 Eylül 2022 11:50:12 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in Pekin eyaletinde bulunan çelik üreticisi Shougang Co., Ltd., Shougang Group Mining Co., Ltd. şirketinin ekipman, arazi, binalar, gayri maddi varlıklar ve üretim işleminde görevli tüm çalışanlar dahil tesislerini satın almayı planladığını açıkladı.

Shougang Group Mining Co. 1991 yılında ve yıllık 14,2 milyon mt demir cevheri kapasitesiyle kurulmuştu. Şirketin ana operasyonları toz cevher, pelet ve sinterleme cevherin yanı sıra madencilikte kullanılan özel ekipmanlar ve yedek parçaların manyetiğini ayırma ile hurda, kok ve bazı kimyasal ürünleri işleme gibi faaliyetlerden oluşuyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Devralım 

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