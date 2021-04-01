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Shougang Hierro Peru’ya para cezası gelebilir

Perşembe, 01 Nisan 2021 11:59:58 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Peru’nun iş düzenleyicisi Sunafil, ülkenin başlıca demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru’ya tesisi denetlemesinin ardından para cezası verebilir.

Sunafil, Shougang Hierro Peru işçilerinin şirketin Covid-19 güvenlik önlemlerini uygulamadığını iddia etmesinin ardından, Şubat ayında şirketi denetledi.

Diario Correo tarafından yapılan habere göre, Sunafil şirkete yaklaşık 75.216$ (283.756 PEN) para cezası vermeyi planlıyor.

Sunafil, Shougang Hierro Peru’nun Marcona demir cevheri madeninde Covid-19 salgınına yönelik temizlik ve güvenlik önlemlerini yerine getirmediğini tespit etti.

Shougang ayrıca, Sunafil tarafından belirtilen sorunları çözmeye yönelik önlemleri de yerine getirmedi.


Etiketler: Güney Amerika  Peru  |  benzer haberler »


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