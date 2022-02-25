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Shell ve Baosteel karbon ticareti anlaşması imzaladı

Cuma, 25 Şubat 2022 12:28:38 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Uluslararası petrol şirketi Shell Group ile Çinli çelik üreticisi Baoshan Iron and Steel Co.’nun (Baosteel) yeşil çelik tedarik çerçeve sözleşmesini yenilediği ve karbon ticareti anlaşması imzaladığı duyuruldu.

Öte yandan Shell elektrikli araç şarj istasyonlarının Baosteel’in Şanghay’da bulunan tesislerinde kullanıma sunulduğu belirtildi. Shell China, Baosteel’in Shell’e çelik tedarik etmeye devam edeceğini ve karbon salımını azaltması amacıyla yeşil çelik tedariki sağlayacağını ifade etti. Buna karşılık Shell de Baosteel’e düşük karbonlu enerji ürünleri, hizmetleri ve çözümleri sunarak şirketin enerji dönüşümü ve net sıfır karbon salımı hedefine ulaşmasına katkı sağlayacak.


Etiketler: Çin  Baosteel   çelik üretimi  Uzak Doğu  |  benzer haberler »

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