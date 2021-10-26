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Shanxi Coking’in net kârı Ocak-Eylül döneminde %98,9 arttı

Salı, 26 Ekim 2021 13:51:42 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Shanxi eyaleti merkezli, Çin’in başlıca kok üreticisi Shanxi Coking Co., Ltd’nin faaliyet kârı ve net kârı, bu yılın Ocak-Eylül döneminde, sırasıyla yıllık %63,22 ve %98,9 artarak 8,18 milyar RMB (1,3 milyar $) ve 1,85 milyar RMB (290 milyon $) seviyelerinde yer aldı.

Şirket, söz konusu dönemde, kok fiyatlarında kaydedilen sert artışların, net kârındaki yükselişe katkı sağladığını belirtti. Ancak, elektrik tüketimine getirilen kısıtlamaların, yılın geri kalanında, şirketin faaliyet performansını olumsuz etkileyebileceği de eklendi.


Etiketler: mali sonuçlar  hammaddeler  Çin  Uzak Doğu  |  benzer haberler »


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