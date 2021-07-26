Shandong’un ham çelik üretimi bu yıl 76,5 milyon mt’u geçmeyecek

Pazartesi, 26 Temmuz 2021 13:33:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin’e bağlı Shandong eyaleti hükümeti tarafından yapılan açıklamada, eyaletin ham çelik üretiminin bu yıl 76,5 milyon mt’u geçmeyeceği belirtildi.

Bu yıla yönelik ham çelik üretiminde, 2020 yılının üretim hacmi baz alınacak. Hükümet, çelik işletmelerinden üretim hedeflerini, çevre koruma, enerji tüketimi, kapasite kullanım oranına dayanarak planlamalarını talep etti.

Shandong eyaletinin ham çelik üretimi bu yılın ilk altı ayında %10’dan fazla artış gösterdi. Bu nedenle, yılın ikinci yarısında yeni planın başarıya ulaşması için çelik üretiminin en az 7,65 milyon mt azaltılması bekleniyor.