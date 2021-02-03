Shandong’da ham çelik üretim kapasitesi 2016-20 döneminde 21,1 milyon mt azaltıldı
Çarşamba, 03 Şubat 2021 11:58:17 (GMT+3)
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Şanghay
2016-20 döneminde, Çin’in Shandong şehrinde 21,2 milyon mt ham çelik, 9,7 milyon mt pik demir, 28 milyon mt kok ve 37,67 milyon mt kömür kapasitesi devre dışı bırakıldı.
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