Shandong’da ham çelik üretim kapasitesi 2016-20 döneminde 21,1 milyon mt azaltıldı

Çarşamba, 03 Şubat 2021 11:58:17 (GMT+3) | Şanghay



2016-20 döneminde, Çin’in Shandong şehrinde 21,2 milyon mt ham çelik, 9,7 milyon mt pik demir, 28 milyon mt kok ve 37,67 milyon mt kömür kapasitesi devre dışı bırakıldı.

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