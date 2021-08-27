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Shandong Steel’in net kârı ilk yarıda %508,69 arttı

Cuma, 27 Ağustos 2021 10:44:30 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Shandong eyaleti merkezli, Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel (Shandong Steel), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde, şirketin faaliyet kârı yıllık %46,54 artışla 58,83 milyar RMB (9,1 milyar $) olurken, net kârı ise yıllık %508,69 artarak 2,10 milyar RMB (300 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Şirket, demir cevheri fiyatlarının, bu yılın ikinci yarısında, ciddi bir şekilde dalgalanabileceğini belirtti. Ayrıca, karbonsuzlaşma hedefi ve şimdiye kadar görülen en yüksek seviyeye ulaşan karbon salımının, koklaşabilir taş kömürü ve kömür arzını azaltacağı, bu durumun da hammadde fiyatlarını artıracağı dile getirildi. Çin merkezi hükümetinin, ham çelik üretimini yılın geri kalanında düşürme hedefinin de çelik fiyatlarında artışa neden olacağı eklendi.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  mali sonuçlar  Çin  |  benzer haberler »


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