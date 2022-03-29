Shandong Steel dördüncü çeyrekte büyük zarar açıkladı

Salı, 29 Mart 2022 13:59:18 (GMT+3) | Şanghay

SteelOrbis’in 24 Mart tarihinde de bildirdiği üzere, Shandong eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Co., Ltd’nin faaliyet geliri 2021 yılında yıllık %26,95 artışla 110,85 milyar RMB (17,4 milyar $), net kârı ise yıllık %69,95 artışa 1,22 milyar RMB (190 milyon $) seviyelerinde yer almıştı.

Ancak geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde nihai mamul fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi nedeniyle şirket aynı dönemde 1,62 milyar RMB (260 milyon $) zarar ettiğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte Shandong Steel’in ham çelik üretimi bakım çalışmaları nedeniyle çeyreklik bazda %17 azaldı. Ayrıca hammadde fiyatlarındaki artış ve nihai mamul fiyatlarındaki düşüş de şirketin dördüncü çeyrekteki performansını olumsuz etkiledi.