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Shandong 2021-22 döneminde ham çelik kapasitesini 21,41 milyon mt azaltacak

Pazartesi, 19 Nisan 2021 17:14:21 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Shandong eyalet hükümeti, 2022 yılına kadar ham çelik kapasitesini 21,41 milyon mt ve pik demir kapasitesini de 22,38 milyon mt azaltmayı planladığını açıkladı.

Bu kapsamda eyaletin 2021 yılında ham çelik üretimini 4,65 milyon mt ve pik demir üretimini 5,07 milyon mt düşürürken, 2022 yılında ise ham çelik kapasitesini 16,76 milyon mt ve pik demir kapasitesini de 17,31 milyon mt azaltması bekleniyor. Shandong eyalet hükümeti, Qingdao-Jinan demir yolu koridorundaki üretim noktalarının ortadan kaldırılacağını belirtti.

Özellikle, çevre kirliliği açısından önem taşıyan Pekin-Tianjin-Hebei bölgesinde 18,86 milyon mt ham çelik ve 19,75 milyon mt pik demir üretim kapasitesinin tamamı ortadan kaldırılacak.


Etiketler: ham çelik  hammaddeler  Uzak Doğu  pik demir  Çin  |  benzer haberler »


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