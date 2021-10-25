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Shagang’ın net kârı Ocak-Eylül döneminde %90,76 artış gösterdi

Pazartesi, 25 Ekim 2021 14:58:04 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangsu eyaleti merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Söz konusu çeyrekte şirketin faaliyet geliri yıllık %22,21 artışla 4,78 trilyon RMB (750 milyon $) olurken, net kârı yıllık %54,91 artışla 280 milyon RMB (43,8 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, şirketin faaliyet geliri yıllık %35,4 artışla 14,06 milyar RMB (2,2 milyar $) olurken, söz konusu dönemde şirketin net kârı bir önceki yılın ilk dokuz ayına kıyasla %90,76 artışla 826 milyon RMB (129,2 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Shagang, söz konusu dönemde artan çelik fiyatlarının yanı sıra şirketin teknolojik yenileme çalışmaları ve ürün yapısı düzenlemelerinin, net kârındaki keskin artışa katkıda bulunduğunu ifade etti.


Etiketler: Shagang  mali sonuçlar  Uzak Doğu  Çin  |  benzer haberler »


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