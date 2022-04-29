Shagang üretim hatlarında bakım çalışması yapacak

Cuma, 29 Nisan 2022 17:34:04 (GMT+3) | Şanghay

Jiangsu eyaleti merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group Mayıs ayında çelik rulo, filmaşin, çelik levha ve inşaat demiri üretim hatlarında sırasıyla 14, 12, 10 ve 18 gün bakım çalışması gerçekleştirecek.

Bu çalışmalar şirketin üretim miktarını söz konusu ürünler için sırasıyla 280.000 mt, 27.600 mt, 100.000 mt ve 198.000 mt düşürecek. Öte yandan, şirket yüksek fırınındaki üretimi de 31 günlüğüne askıya alacak ve bu da üretimi 201.500 mt azaltacak. Shagang ayrıca konvertörlerinde bakım çalışması uygulayacak ve bu çalışma üretimi 105.000 mt düşürecek.