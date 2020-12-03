Shagang Group yüksek fırını ve çubuk üretim hatlarında bakım çalışması yapacağını açıkladı

Perşembe, 03 Aralık 2020 13:59:42 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu eyaleti merkezli Shagang Group, Aralık ayının başında 480 küp metrelik yüksek fırınında 21 gün sürecek bir bakım çalışması yapmayı planladığını açıkladı. Söz konusu bakım çalışması, eritilmiş demir üretiminin 35.700 mt düşmesine yol açacak. Şirket ayrıca, iki adet çubuk üretim hattında 13 ve 15 gün sürecek bakım çalışmaları yapmayı da planlıyor. Bu çalışma ise inşaat demiri üretiminin 88.000 mt düşmesine yol açacak.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Shagang Group 5 Aralık’ta 1.450 mm sıcak sac üretim hattında 20 gün sürecek bir bakım çalışması yapacak ve bu çalışma da söz konusu ayda sıcak sac üretimini 180.000 mt düşürecek.