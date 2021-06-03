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Shagang Group yüksek fırın, çubuk ve filmaşin birimlerinde bakım çalışması yapacak

Perşembe, 03 Haziran 2021 13:34:56 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Jiangsu eyaleti merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, 5 Haziran tarihi itibarıyla filmaşin üretim hattında 10 gün sürecek ve filmaşin üretimini 19.000 mt azaltacak bir bakım çalışması yapacağını duyurdu.

Bunun yanında, 15 Haziran tarihi itibarıyla çubuk üretim hattında başlatılacak ve yedi gün sürecek bakım çalışması, çubuk üretimini 26.600 mt azaltacak.

Shagang Group ayrıca, 2.680 metreküplük yüksek fırınında üç günlük bir bakım çalışması daha yürütecek. Çalışmaya bağlı olarak eriyik demir üretimi 19.500 mt kayba uğrayacak.


Etiketler: Uzak Doğu  uzun ürünler  filmaşin  Çin  çelik üretimi  Shagang  |  benzer haberler »


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