Shagang Group iki çubuk üretim hattında bakım çalışmaları yürütecek

Cuma, 10 Eylül 2021 13:42:04 (GMT+3) | Şanghay

Jiangsu eyaleti merkezli, Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Shagang Group, 16-30 Eylül tarihleri arasında, iki çubuk üretim hattında bakım çalışmaları yapacağını ve söz konusu dönemde, inşaat demiri üretiminin 36.000 mt azalacağını duyurdu.

Hükümetin, bu ay, karbon salımının ve enerji tüketiminin azaltılması çağrısı kapsamında, Jiangsu’da yer alan diğer üreticilerin bakım ve onarım çalışmaları başlatmasının ardından Shagang da benzer bir adım attı.

Farklı piyasa kaynakları, bugün itibarıyla, Jiangsu’da yer alan çelik üreticilerinin, kapasite kullanım oranının %50’ye düşürüleceğini bildirirken, üreticilerden bazılarının da kapasite kullanım oranlarını %30 seviyesine çektiği öne sürüldü.

Ülkenin en büyük üçüncü çelik üreticisi Shagang Group’un ham çelik üretimi, 2020 yılında, 41 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti.