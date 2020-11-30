Shagang Group 5,5 milyon mt kapasiteli çelik projesi için Henan hükümetiyle anlaşma yaptı

Pazartesi, 30 Kasım 2020 14:56:22 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in en büyük özel çelik üreticisi Jiangsu eyaleti merkezli Shagang Group, Henan eyalet hükümeti ile toplam 14,8 milyar RMB (2,25 milyar $) yatırım yapılacak ve entegrasyon ile yeniden yapılandırma yoluyla gerçekleştirilecek çelik projesi için anlaşma yaptı. Proje, Henan eyaletinin Anyang şehrinin Yindu bölgesindeki Shuiye ilçesinde yapılacak ve Shagang Group’un yıllık 2,2 milyon mt kapasiteli bağlı kuruluşu Anyang Yongxing Iron and Steel Co., Ltd. tarafından inşa edilecek. Projesinin inşası tamamlandığında, tesisin yıllık demir izabe kapasitesi 4,94 milyon mt, çelik üretim kapasitesi ise 5,5 milyon mt seviyesinde yer alacak. Tesis, Çin’in merkez bölgesindeki en etkili inşaat demiri ve filmaşin üretim merkezi olacak.

Shagang Group Başkanı Shen Wenrong, Shagang Group’un, yeniden yapılandırma ve devralma gibi yollarla Henan eyaletinin diğer bölgelerindeki çelik şirketlerinin dönüşümü ve gelişiminde aktif bir rol alacağını söyledi. Wenrong, Henan eyaleti çelik endüstrisinin daha da geliştirileceğini belirtti.