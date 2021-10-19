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Severstal’ın üretimi ve satışları Ocak-Eylül döneminde yükseldi, yarı mamul satışları dört kat arttı

Salı, 19 Ekim 2021 10:23:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bu yılın üçüncü çeyreğinde Severstal, bir önceki çeyreğe kıyasla %9 artışla 1,24 milyar $ net kâr bildirirken, aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %9 artışla 3,21 milyar $ oldu. Şirketin satış gelirlerinde kaydedilen artış, artan çelik satış hacimleri ve ortalama çelik fiyatlarını yansıtıyor. 

Yılın ilk dokuz ayında, şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 630 milyon $’a kıyasla 3,09 milyar $ olurken, şirketin söz konusu dönemdeki satış gelirleri artan çelik fiyatları nedeniyle yıllık %63 artışla 8,37 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Eylül döneminde Severstal’in AVFÖK’ü yıllık %165 artışla 4,53 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin AVFÖK marjı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen %33’e kıyasla %54 olarak rekor seviyede yer aldı.

Söz konusu dönemde, Severstal’ın ham çelik üretimi, 1 No’lu elektrik ark ocağının bu yıl Nisan ayında devreye alınmasıyla yıllık %1 artarak 8,61 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin pik demir üretimi ise, 3 No’lu yüksek fırının geçtiğimiz yıl Aralık ayında devreye alınmasının ardından yıllık %12 artışla 8,03 milyon mt oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, Severstal’ın çelik satışları, yıllık %1 artışla 8 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin yarı mamul satışları, pik demir ve ham çelik üretiminin artmasıyla dört kat yükselerek 1,07 milyon mt oldu


Etiketler: Severstal  ham çelik  Rusya  çelik üretimi  yarı ürünler  BDT  hammaddeler  pik demir  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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