Severstal’ın net kârı 2021’de yükseldi, 2022’de 1,6 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor

Pazartesi, 21 Şubat 2022 10:29:54 (GMT+3) | İstanbul

Rus çelik üreticisi Severstal 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Buna göre geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde çeyreğinde Severstal, bir önceki çeyreğe kıyasla %20,9 düşüşle 978 milyon $ net kâr bildirirken, aynı dönemde şirketin satış gelirleri çeyreklik bazda %1,9 artışla 3,26 milyar $ oldu. Şirketin satış gelirlerinde kaydedilen artış, artan çelik satış hacimlerini yansıtırken, düşen ortalama çelik fiyatlarıyla dengelendi.

Yılın tamamında şirketin net kârı geçtiğimiz yıl kaydedilen 1,01 milyar $’a kıyasla 4,07 milyar $ olurken, şirketin söz konusu dönemdeki satış gelirleri artan çelik fiyatları ve çelik satışları sayesinde yıllık %69,4 artışla 11,64 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında Severstal’in AVFÖK’ü yıllık %146,8 artışla 5,97 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Ayrıca şirketin AVFÖK marjı geçtiğimiz yıl kaydedilen %35’e kıyasla %51 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Severstal’ın ham çelik üretimi 1 No’lu elektrik ark ocağının geçtiğimiz yıl Nisan ayında devreye alınmasıyla yıllık %2,9 artarak 11,64 milyon mt seviyesinde yer aldı. Şirketin pik demir üretimi ise 3 No’lu yüksek fırının 2020 yılının Aralık ayında devreye alınmasının ardından yıllık %14,8 artışla 10,64 milyon mt oldu.

Yılın tamamında Severstal’ın çelik satışları yıllık %5,7 artışla 11,1 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin yarı mamul satışları pik demir ve ham çelik üretiminin artması ve sıcak haddehanedeki onarım çalışmalarıyla üç kat yükselerek 1,41 milyon mt oldu.

Öte yandan şirket 2022 yılında 1,6 milyon $ yatırım yapmayı planladığını belirtti. Söz konusu yılda Severstal’ın Rus çelik birimine yapılacak yatırımların toplam tutarı 1,12 milyon $ olurken, geliştirme projelerine 675 milyon $ ve bakım çalışmaları için 246 milyon $ tahsis edilecek.