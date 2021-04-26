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Severstal yenilenen elektrik ark ocağını Mayıs ayında devreye alacak, pik demir kullanımını artıracak

Pazartesi, 26 Nisan 2021 16:40:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya’nın en büyük çelik üreticilerinden biri olan Severstal, uzun vadeli bakım çalışmalarının ardından elektrik ark ocaklarından birini devreye alacak. Ayrıca şirketin 5 No’lu yüksek fırını Danieli tarafından yenilecek.

Kaynaklara göre Severstal, yaklaşık bir yıl süren yenileme çalışmalarının ardından elektrik ark ocağını bu yıl Mayıs ayında yeniden devreye alacak. Tesis, elektrik ark ocağı ve küçük hacimli konvertörün birleşiminden oluşuyor ve artan kullanım kapasitesinin yanı sıra sıvı pik demir olmadan da çalışabiliyor. Şirkete göre, pik demirin payı %85’e çıkarılabilir. Severstal’in yıllık toplam 1,1 milyon mt kapasiteye sahip iki adet elektrik ark ocağı bulunuyor. Ocaklardan biri, diğerinde bakım çalışmaları gerçekleştirirken destek olarak veya ek slab hacimleri üretilmesi gerektiğinde kullanılacak. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, devreye alınacak olan elektrik ark ocağı, yenileme çalışmalarının ardından faaliyetleri artan 3 No’lu yüksek fırında üretilen pik demir fazlasının tüketilmesini sağlayacak. 

2020 yılı Aralık ayında Severstal, 3 No’lu yüksek fırınının yenileme çalışmalarını başarıyla tamamlamıştı. Yenileme çalışmaları “Hoogevens” tasarımı ve astar sisteminin kurulumunu içeriyor. Aynı çalışmaların şirketin 5 No’lu yüksek fırınında da gerçekleştirilmesi ve fırının 2023 yılında devreye alınması bekleniyor. Kaynaklara göre çalışmalar en erken 2022 yılında başlayacak.


Etiketler: pik demir  hammaddeler  Rusya  BDT  Severstal  |  benzer haberler »


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