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Severstal yeni haddeleme hattı ile bazı uzun ürün kapasitelerini yenileyecek

Pazartesi, 21 Aralık 2020 12:06:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus Severstal, Cherepovets tesisi için Danieli’den yeni uzun haddeleme hattı sipariş ettiğini açıkladı. Yeni hatta, 1 milyon mt kapasite ile mühendislik ve otomotiv sektörlerine yönelik 5,5-32 mm çaplarında filmaşin ve çubuk üretimi ile inşaat sektörüne yönelik 8-16 mm çaplarında su verilmiş inşaat demiri üretimi yapılacak.

Kaynaklara göre, yeni haddeleme hattı, Severstal’ın bazı uzun ürün tesislerinin yerine geçecek. Şirketin mevcut uzun ürün kapasitesi 2 milyon mt, kütük üretim kapasitesi ise 1 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Severstal  çelik üretimi  Rusya  BDT  uzun ürünler  |  benzer haberler »


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