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Severstal, Rusya yenilenebilir enerji pazarındaki varlığını güçlendirmek için WRS Towers’taki hissesini artırdı

Salı, 14 Eylül 2021 12:22:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Rusya’nın hızla gelişen yenilenebilir enerji pazarındaki varlığını güçlendirmek için yerli JSC RUSNANO’dan ülkede bulunan ortak girişim WRS Towers’ın %24,5’lik ek hissesini satın aldı. Alım sonucunda Severstal’in ortak girişimdeki payı %49’a yükseldi. Girişimin bir diğer ortağı olan İspanya merkezli Windar Renovables S.L. %51 hisseye sahip.

WRS Towers, Rusya yenilenebilir enerji sektörünün büyümesini desteklemek için 2018 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana rüzgar türbinleri için 340’tan fazla çelik kule üreten WRS Towers, 2020 yılında hedeflenen yıllık 145 kule üretim kapasitesine ulaştı. Bugüne kadar projeye 1 milyar RUB’dan fazla yatırım yapıldı.

WRS Towers’ın ekipmanları kullanılarak, Murmansk bölgesinin yanı sıra Rostov bölgesinde bulunan Kamensky, Azov ve Verkhnedonsky’de yeşil enerji santralleri inşa edildi. WRS Towers ayrıca ihracat pazarlarına da ürün tedarik etmeyi planlıyor.

Rüzgar enerjisi kulelerinde kullanılan çelik kütükler, Severstal’ın Kolpino’daki servis merkezinde üretiliyor. Severstal, proje için güvenli hammadde tedarikini ve yüksek kaliteyi garanti ediyor.


Etiketler: Rusya  Severstal  BDT  |  benzer haberler »


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