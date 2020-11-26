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Severstal Cezayir merkezli boru üreticisine yeniden çelik sevkiyatı yapmaya başladı

Perşembe, 26 Kasım 2020 16:55:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus çelik üreticisi Severstal, Cezayir merkezli spiral kaynaklı boru üreticisi Alfapipe için 26.000 mt X70 kalite çelik boru sacı üretip tedarik ederek işbirliğine yeniden başladı. Söz konusu ürün, Severstal’in Cherepovets çelik tesisinde yakın zaman önce geliştirilmiş olan HR mill 2000 tarafından üretildi. Severstal söz konusu siparişi Temmuz’dan Eylül’e kadar olan üç aylık dönem içerisinde müşterinin isteğine göre parça parça teslim etti.

Böylelikle, Severstal iyileştirme süreci kapsamında mill 2000’deki laminer yüklemesinin yeniden yapılandırılmasının ardından, ürün portföyünü genişletmekte başarılı oldu. 2 milyar RUB yatırım yapılan ve 2019 yılının sonbahar döneminde başlayan geliştirme çalışmalarının sonunda çelik ürünlerinin uzunluğu ve genişliğinin yanında gerekli mekanik özelliklerin sağlanmasıyla sıcak haddeleme işleminin ardından şeridin soğutulmasında iyileştirilme yapıldı.. Bunun yanı sıra geliştirme işlemi, önceden söz konusu çelik ürünün özelliklerini yalnızca ferroalyaj tüketimiyle alaşım ekleyerek sağlayabilen şirketin üretim maliyetlerini düşürmesini sağladı.

Severstal’ın Enerji Bölümü Kıdemli Yöneticisi Kirill Kiryushkin, “Severstal petrol ve doğal gaz sektöründeki müşterilerine çelik ürünleri tedarik etmek için aktif bir şekilde ihracat rotalarını geliştiriyor. Bu konuda iyi olmayı amaçlayarak ve müşterilerimizin belirli gereksinimleri göz önünde bulundurarak, hem üretim teknolojilerimizi hem de lojistik teslim planlarımızı geliştirmek için gerekli adımları atıyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Severstal  çelik üretimi  BDT  Rusya  |  benzer haberler »


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