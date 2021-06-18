SEAISI’de VSA: 2021’de Vietnam’ın çelik üretimi artmaya devam ederken ithalat %3,55 azalacak

Cuma, 18 Haziran 2021 17:23:42 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) tarafından online olarak düzenlenen 50. Yıllık toplantıda konuşan Vietnam Çelik Birliği (VSA) Yöneticisi Dinh Quoc Thai, bu yıl Vietnam’ın çelik ithalatının 2020 yılına kıyasla neredeyse 500.000 mt veya %3,55 azalarak 13 milyon mt olmasını öngördüklerini belirtti. İthalattaki bu düşüş, ülkede geçen yıl yerel tedariki artırmaya yönelik başlatılan değişimin bir sonucu olarak görülüyor.

VSA’ya göre, Vietnam’ın görünür çelik tüketimi bu yıl yaklaşık %2 artacak. Artan talep yine artan yerel üretimle (sıcak haddelenmiş ürünlerde) karşılanacak. Bu yıl ülkede sıcak mamul üretiminin önceki yıla göre %6 artarak 17,4 milyon mt olması bekleniyor.

Vietnam Çelik Birliği Genel Müdürü Nghiem Xuan Da’ya göre, Corona salgını ve tüm negatif etkileri ülkede yerel çelik tüketimini artırdı ve altyapı yatırımlarında beklenen artışlarla birlikte bunun devam etmesi bekleniyor.

2020 yılında, Vietnam’da görünür çelik tüketimi %3,38 düşerken, ithalat %13,23 düşüşle 13,48 milyon mt’a geriledi. Aynı zamanda, sıcak çelik üretimi %7,6 artışla 16,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Geçen yıl, uzun mamul segmentinde üretim en güçlü büyümeyi göstererek %8 artışla 12 milyon mt’u geçerken, soğuk sac piyasasında üretim %12 artışla 4,44 milyon mt oldu. Bu sayede, özellikle galvanizli üretimi de artmış oldu. Sıcak sac ve şerit üretimi 2020 yılında %8 artışla 4,45 milyon mt olurken, Hoa Phat’ın üretim kapasitesini artırmasıyla birlikte üretim bu yıl artmaya devam edecek.