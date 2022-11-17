SEAISI: Yılın ikinci yarısında talepteki düşüş ASEAN’da üretim kesintilerine yol açtı, 2023 görünümü iç açıcı değil

Perşembe, 17 Kasım 2022 15:20:43 (GMT+3) | İstanbul

14-18 Kasım tarihleri arasında Malezya’da düzenlenen Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) Çelik Konferansı ve Fuarı’nın ana başlıklarından biri de gelişen ve büyüyen Güneydoğu Asya piyasasında tüketimde meydana gelen düşüş nedeniyle ASEAN’lı üreticilerin bu yılın ikinci yarısında karşılaştığı zorluklar oldu. Tüketim bölgedeki her ülkede aynı ölçüde düşmese de pek çok ülkedeki çelik üreticileri üretimlerini azaltmak veya üretimlerine birkaç aylığına ara vermek zorunda kaldı. Talep zayıf seyretmeye devam edebileceği ve Çin’den çok fazla destek gelmeyeceği için önümüzdeki yıla yönelik görünümün iç açıcı olmadığı söylendi. Ayrıca kapasite fazlasından kaynaklı sorunların ciddi boyutta olduğunun ve kısa zaman içerisinde çözülme ihtimali bulunmadığının da altı çizildi.

Bu ay yapılan ciddi üretim kesintileri göz önünde bulundurulduğunda, ASEAN ülkeleri arasında Vietnam’daki durumun vahim olduğu belirtildi. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group bu aydan itibaren ikisi Hoa Phat Dung Quat ve ikisi Hoa Phat Hai Doung’ta yer alan toplam dört yüksek fırınını kapatma kararı almıştı. Vietnamlı üreticilerden birinin temsilcisi SEAISI’de SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Dung Quat tesisinde yer alan bir yüksek fırının daha Aralık ayında kapatılacağı duyumunu aldık. Böylelikle üreticinin faaliyet gösteren tek bir yüksek fırını kalacak,” şeklinde konuştu. Hoa Phat Dung Quat tesisinin 3 milyon mt’u sıcak rulo sac ve yaklaşık 2,6 milyon mt’u uzun mamul olmak üzere toplam 5,6 milyon mt üretim kapasitesi bulunuyor. Piyasa kaynakları, Vietnamlı bir diğer üretici Pomina Steel’in de toplam 1 milyon mt kapasiteli yüksek fırınını geçtiğimiz ay kapattığını söyledi. Ülkenin en büyük sıcak rulo sac üreticisi olan ve 6 milyon mt’u sıcak rulo sac ve 1,5 milyon mt uzun mamul olmak üzere toplam yıllık 7,5 milyon mt kapasiteli tesisinde iki yüksek fırın işleten Formosa Ha Tinh Steel herhangi bir kapatma açıklaması yapmadı. Ancak piyasa oyucuları, şirketin üretimini en az %50 azaltacağını düşünüyor. Vietnamlı bir kaynak, “Piyasanın tamamında düşüşler yaşanıyor. Yassı mamul ve uzun mamul talebi az. Ancak yassı mamul talebinin çok kötü olduğunu söyleyebilirim,” yorumunu yaptı ve Vietnam yassı mamul ihracat piyasasındaki fırsatların filmaşin gibi uzun mamullere kıyasla daha iyi olduğunu ekledi.

Öte yandan Malezya’da da çelik üretiminin düştüğü ancak üreticilerin talepteki düşüşü dengelemek amacıyla ikinci yarıda ihracat tonajlarını artırarak üretimlerine tamamen ara vermediği ifade edildi. Malezyalı üreticiler üretim yöntemlerine göre %30-60 kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Bazik oksijen fırınlı üretici Alliance Steel filmaşin ve kütük satışı yaparak ihracat piyasasındaki en aktif satıcı olmaya devam etti. Bazı kaynaklar, yaklaşık %50 kapasite kullanım oranıyla faaliyet gösteren ve üretim kapasitesi yıllık 700.000 mt seviyesinde yer alan Eastern Steel’in slab ve kütük satışlarını sürdürdüğünü bildirdi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Malezyalı Ann Joo haddehanelerinin kapasite kullanım oranlarını düşürse de çelik üretim tesisleri tam kapasite faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu sayede üretici kütük ihracatına devam ederek kârını dengeleyebiliyor.

Tayland’da üreticilerin kapasite kullanım oranlarının halihazırda nispeten düşük seviyelerde yer almasına bağlı olarak çelik üretimi çok büyük düşüşler göstermedi. Sahaviriya Steel Industries’in (SSI) kapasite kullanım oranı geçtiğimiz yıl kaydedilen yaklaşık %35-40’a kıyasla bu yıl yaklaşık %30 seviyesinde yer aldı. SteelOrbis’in bu haftanın başında da bildirdiği üzere, yılın ilk yarısında gerçekleşen artışların daha sonraki düşüşleri dengelemesine bağlı olarak Tayland inşaat sektörünün bu yıl %4 büyüme göstermesi bekleniyor.

Filipinler’de çelik ürünlerine olan talep ilk yarıda yükselişe geçti ancak Ağustos ayı itibarıyla talepte sert düşüşler meydana geldi ve tüketim bir önceki seviyelere kıyasla yaklaşık %40 azaldı. Bir kaynak SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl, pandeminin başladığı 2020 yılına kıyasla toparlanma kaydettiğimiz için güzel geçti. Ancak 2020 yılında piyasa [satışlar bakımından] toplamda %10 küçüldü. Önümüzdeki yıl performansımızın iyileşmesini beklemiyorum,” yorumunu yaptı. Filipinler’in başlıca üreticisi SteelAsia Manufacturing yılın başında görülen artışların ikinci yarıda da devam etmesi nedeniyle üretimini %10 düşürdü.

Endonezya çelik piyasası üretim bakımından en iyi performansı gösteren ülkelerden biri oldu. Endonezya Demir ve Çelik Sektörü Birliği Direktörü Bimakarsa Wijaya, ülkede tüketimin bu yıl %20’den fazla artarak 19,3 milyon mt seviyesini görebileceğini ifade etti. Ayrıca önümüzdeki yıl %5’e varan artışların olmasının beklendiği de söylendi. Sonuç olarak, ülkede teyit edilmiş herhangi bir üretim kesintisi olmadı. Bazı üreticilerin üretim seviyeleri bu yıl %60 seviyesine çıkarken, önceki yıllarda %50 seviyesinde veya altında dalgalanıyordu.