SEAISI: Filipinler’de 2 milyon mt’luk yeni kütük kapasitesi 2024 yılına kadar devreye alınacak

Cuma, 24 Haziran 2022 16:49:11 (GMT+3) | İstanbul

ASEAN bölgesinde inşaat sektörünün toparlanması ve pandemi sürecinde durdurulan yeni çelik tesisi projelerinin tekrar başlamasıyla yeni kapasiteler önümüzdeki birkaç yıl içerisinde devreye alınacak.

Filipinler Demir Çelik Enstitüsü Başkanı ve SteelAsia Manufacturing Yöneticisi Ronald Magsajo, Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (SEAISI) Talep Tahmin Toplantısı’nda, Filipinler’de yıllık 2 milyon mt’luk yeni kütük kapasitesinin 2024 yılına kadar devreye alınacağını bildirdi.

Devreye alınacak yeni kütük kapasitesinin önceden yıllık 10 milyon mt üretim kapasiteli bir entegre çelik tesisi kurmayı planladığını söyleyen Çinli Panhua Group’un iddialı projesinin bir parçası olduğu ifade ediliyor. 2019 yılında inşasına başlanan ve 2020 yılında pandemi sebebiyle ara verilen tesisin ne zaman devreye alınacağı ile ilgili geçtiğimiz yıl bilgi edinilememişti. Ayrıca Filipinler’deki söz konusu projenin yassı mamul üretimine odaklanacağı belirtilmişti.

Magsajo ayrıca SteelAsia’nın Cebu’da 400.000 mt kapasiteli inşaat demiri projesinin bu yılın dördüncü çeyreğinde devreye alınacağını ve Filipinler’in kütük ithalatının en erken 2023 yılında artabileceğini söyledi.

SteelOrbis’in verilerine göre, geçtiğimiz iki yıllık süre içerisinde, Filipinler’in toplam kütük ithalatı yerel üretimin toplam ihtiyacın %20’sini bile karşılamaması sebebiyle 2,5 milyon mt seviyesinin hafifçe altında yer almıştı.

Bununla birlikte Magsajo, Filipinler’in başta kütük olmak üzere çelik ithalatının önümüzdeki birkaç yıllık süre içerisinde güçlü seyretmesini bekliyor. Magsajo sözlerine, “Görünür çelik tüketiminin yaklaşık %70-80’i ithalat yoluyla karşılanıyor ve önümüzdeki birkaç yılda da bu şekilde devam edecek,” şeklinde devam etti.

Araştırma, Eğitim ve Kurumsal Gelişim Vakfı Başkan Yardımcısı Profesör Ronilo Balbieran, “İnşaat sektörü önümüzdeki üç yıl içerisinde yıllık %11,6-13,6 büyüyebilir,” ifadelerini kullandı. Daha fazla inşaat projesinin tamamlanması, ulaşım ve depolama sektörlerindeki büyüme ve 2020 yılında verilen aranın ardından çalışmaların yeniden başlamasıyla birlikte inşaat sektöründe büyüme kaydedileceği söyleniyor.