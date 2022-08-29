SEAISI: Elektrik ark ocaklı üretime geçiş yerine yüksek fırınları çevre dostu hale getirerek de karbondan arındırma mümkün

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 16:36:51 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) tarafından düzenlenen hammadde ve hurda odaklı etkinlikteki panelde Dünya Çelik Birliği Sanayi Analizleri Direktörü Barış Bekir, Navigate Commodities Genel Müdürü Atilla Widnell ve OECD Çelik Sektörü Analisti Cecile Seguineaud küresel karbonsuz üretim çabaları hakkında konuştu.

Atilla Widnell, Çin hükümetinin yakın gelecekte 230-300 milyon mt hurda üretme hedefiyle son birkaç yılda 100’den fazla hurda geri dönüştürücüsünü devreye aldığına dikkat çekti. Widnell, karbondan arındırmanın elektrik ark ocaklı üretime geçiş yerine yüksek fırınları çevre dostu hale getirerek de mümkün olacağını ifade etti.

Öte yandan Barış Bekir, karbondan arındırma çabaları kapsamında Çin’deki çelik üretim yapısında ani bir değişim beklemediğini, yüksek fırın sistemlerinin karbon yakalama teknolojileriyle entegre edilip edilmeyeceğinin veya ülkede hidrojenli çelik üretiminin (bu tür tesisler önümüzdeki birkaç yıl içinde devreye alınacak olsa da) hakim olup olmayacağının henüz belli olmadığını ifade etti. Dünya Çelik Birliği Sanayi Analizleri Direktörü, düşük karbon ekonomisine geçişin Çin’in ekonomik yapı modelinde çelik talebine ve üretim yapısına yansıyacağına dikkat çekti ve son gelişmelerin enerji fiyatlarındaki değişikliklere çok daha fazla maruz kaldıkları için elektrik ark ocaklı çelik üreticilerini etkilediğini belirtti. Avrupa’da yüksek fırın kapasiteleri artmasa da elektrik ark ocaklarının daha küçük pazar paylarına sahip olduğunu belirten Bekir, Çin’deki elektrik ark ocağı kapasitesinin güçlü bir şekilde artmasına bağlı olarak elektrik ark ocaklarının payının kademeli olarak yükseleceğine inanıyor.

Cecile Seguineaud ise, Avrupa’daki düşük karbonlu çelik projelerinin çoğunun yeni elektrik ark ocağı tesisleri inşa etmek yerine yüksek fırınları dönüştürmeye dayandığını ifade ederek, yüksek fırınlı çelik üretiminden doğrudan indirgenmiş demir, hidrojen bazlı elektrik ark ocaklı üretim projelerine geçişlerin de yapıldığını belirtti. AB’nin, 2030 yılına kadar hidrojen bazlı çelik üretim hedeflerine ulaşmak için gereken temiz enerji sistemlerine geçme planı açıkladığını söyleyen Seguineaud, AB’li şirketlerin enerji şirketleriyle ortaklaşa projeler yaptığını, bunun da büyük bir dönüşümün işareti olduğunu ifade etti.