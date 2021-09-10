SEAISI: Çin’in ASEAN-6 ülkelerine çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde çoğunlukla arttı

Cuma, 10 Eylül 2021 11:52:21 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), Çin’in bu yılın ilk dört ayında ASEAN-6 ülkelerine yaptığı çelik ihracatının verilerini paylaştı.

Buna göre, bu yılın ilk dört ayında Çin’den ASEAN-6’ya yapılan çubuk ihracatı yıllık %73 artışla 589.713 mt oldu. Alaşımlı çubuk ihracatının yarısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla üç kat artarak 285.009 mt ile Singapur’a yapıldı. Endonezya’ya yapılan ihracatın hacmi ikiye katlanarak 103.652 mt olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, Çin’in ASEAN-6 ülkelerine gerçekleştirdiği filmaşin ihracatı yıllık %27 artışla 763.902 mt seviyesinde yer aldı. Çin’in filmaşin ihracatının başlıca pazarları Filipinler, Tayland, Vietnam ve Endonezya oldu.

Yassı mamullere bakıldığında, yılın ilk dört ayında Çin ASEAN-6 ülkelerine yıllık %6,5 düşüşle 1,26 milyon mt sıcak haddelenmiş levha ihraç ederken, Çin’in bu ülkelere sıcak sac ihracatı, geçtiğimiz yılın ilk dört ayında kaydedilen 946.202 mt’a kıyasla 2,2 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde, Çin’in soğuk sac ihracatı yıllık %25 artışla 439.668 mt oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, Çin’in ASEAN-6 ülkelerine kaplamalı sac ihracatı yıllık %19 artışla 2,4 milyon mt’a yükseldi. Hacmin neredeyse yarısını, yıllık %3’lük hafif bir düşüşle 1,04 milyon mt seviyesine gerileyen galvanizli çelik oluşturdu. Başlıca pazarlar Tayland ve Vietnam oldu. Bu yılın ilk dört ayında Çin’n ASEAN-6’ya boyalı sac ihracatı yıllık %38 artarak 714.674 mt seviyesinde kaydedildi. Çin’in boyalı sac ihracatı için başlıca pazarlar Tayland, Vietnam ve Endonezya oldu.

Bu yılın Ocak-Nisan döneminde, ASEAN-6 ülkeleri Çin’den 452.946 mt boru ithal etti. Çin’in ASEAN-6 ülkelerine dikişsiz boru ihracatı çoğunlukla Tayland ve Endonezya’ya olmak üzere 50.000 mt’un üzerinde yer alırken, Malezya, Vietnam ve Singapur’a yapılan ihracat yaklaşık 20.000-28.000 mt aralığında yer kaydedildi. Ocak-Nisan döneminde Çin’in ASEAN-6 ülkelerine kaynaklı boru ihracatı yıllık %13,8 artışla 260.500 mt’a yükseldi. Çin’in kaynaklı boru ihracatında başlıca pazarlar Endonezya, Singapur ve Vietnam oldu.