SEAISI: ASEAN’da inşaat sektörü zorluklarla karşılaştı fakat bazı ülkelerde iyileşme öngörülüyor

Çarşamba, 16 Kasım 2022 14:15:29 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), 14-18 Kasım tarihlerinde Malezya’da düzenlediği Çelik Konferansı ve Fuarı’nda bölgedeki inşaat sektörüne dair gelişmeler hakkında bilgi verdi. Güneydoğu Asya’da inşaat sektörü bu yıl karşılaşılan çeşitli zorluklar nedeniyle oldukça zayıf bir görünüme sahip, ancak Singapur, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde olumlu sonuçlar bekleniyor.

Endonezya’da inşaat sektörü bu yıl başarılı bir şekilde büyümeye devam etti fakat üçüncü çeyrekte yalnızca %0,63’lük bir artış kaydederek, yıl sonuna yaklaşırken yavaşlayan bir seyir gösterdi. Ancak dördüncü çeyrekte bir artış bekleniyor ve ülkede inşaat sektörünün 2022’de yaklaşık %5,8 büyüme göstereceği öngörülüyor.

Endonezya hükümeti, 2020 yılında ertelenen projelerin tamamlanmasını hızlandırmak için inşaat sektörüne ayırdığı bütçeyi geçtiğimiz yıl %45’ten fazla artırmıştı. Yine de, ülkenin yeni başkentinde inşaat faaliyetlerinin yakın gelecekte artması bekleniyor. İnşaat faaliyetleri 2023 itibarıyla başlayacak ve ilk iki aşama için yaklaşık 9 milyon mt çelik gerekeceği tahmin ediliyor.

Malezya’da ise inşaat sektörünün dalgalı petrol fiyatları nedeniyle hassas kalması bekleniyor çünkü sektör çoğunlukla petrolden elde edilen gelirlere bağımlı, çelik dahil inşaat ürünlerinin maliyeti artıyor ve işçi eksikliği yaşanıyor. Ülkenin inşaat sektörü bu yılın ilk çeyreğinde %40,4 gerilerken, ikinci çeyrekte %23,2 düşüş gösterdi. Malezya piyasasından bir temsilci, “İkinci çeyrekte inşaat hariç tüm sektörlerde daha iyi sonuçlar elde edildi,” şeklinde konuştu. Öte yandan, ülkenin inşaat pazarında 2022-2027 dönemi için yaklaşık %6 oranında yıllık bileşik büyüme kaydedilmesi bekleniyor.

Singapur’da inşaat endüstrisi üçüncü çeyrekte %7,8 büyüme kaydederek bu yıl normale döndü ve özel inşaat talebinin desteğiyle 2022’de %7 artış öngörülüyor. Bunun yanı sıra, ülkede aynı performansın 2027’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

Tayland’ın inşaat sektöründe ise 2022 için %4 ve 2023 için %5’lik büyüme öngörülüyor. Güney Otoyolu (89 milyar THB, 2,19 milyar $), Batı Otoyolu (56 THB, 1,5 milyar $) ve Yüksek Hızlı Tren (300 milyar THB, 84 milyar $) gibi büyük ölçekli projelerin ülkenin inşaat sektörünü desteklemesi bekleniyor.

2022 ve 2023’te Filipinler’de inşaat sektöründeki büyümenin geçtiğimiz yıl olduğu gibi %5,6 olacağı öngörülüyor. 777,5 milyar PHP (15,1 milyar $) değerindeki Kuzey-Güney Demiryolu Projesi, hükümetin demir yolu aracılığıyla önemli bir bağlantı sağlayarak en kalabalık bölgelerde ekonomik ve kentsel büyümeyi iyileştirmeyi hedeflediği en önemli projelerden birisi.