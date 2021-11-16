SEAISI: ASEAN-6 ülkelerinin nihai mamul ithalatı ve ihracatı ilk yarıda arttı

Salı, 16 Kasım 2021 11:47:13 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılı ilk yarısına ilişkin nihai mamul ithalat ve ihracat verilerini paylaştı. Söz konusu dönemde, ASEAN-6 ülkelerinin nihai mamul ithalatı yıllık %6,8 artışla 25,2 milyon mt olurken, bölgenin nihai mamul ihracatı yıllık %20,4 artışla 11,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

İlk yarıda, bölgenin uzun mamul ithalatı yıllık %8 düşüşle 6,1 milyon mt oldu. Birçok uzun mamulün ithalatında çift haneli düşüş görülürken, filmaşin ithalatı yıllık %16 arttı. ASEAN-6 ülkelerinin başlıca filmaşin kaynağı Çin oldu.

Bölgenin yassı mamul ithalatı, yılın ilk yarısında yıllık %12,6 artışla 19 milyon mt’a yükseldi. Birçok yassı mamulün ithalatında pozitif büyüme oranları kaydedildi, ancak levha ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 1,4 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde ASEAN-6 ülkelerinin sıcak sac ithalatı yıllık %9,4 artışla 8,3 milyon mt seviyesine yükseldi. Bölgenin en fazla sıcak sac ithal ettiği ülke, geçtiğimiz yılın ilk yarısındaki 1,3 milyon mt’a kıyasla bu yılın ilk yarısında 2,9 milyon mt tedarik gerçekleştiren Çin oldu. İkinci sırada ise Japonya yer aldı ve ülkeden yapılan sıcak sac ithalatı yıllık %25 artışla 2,5 milyon mt seviyesine yükseldi.

İlk yarıda, bölgenin soğuk sac ithalatı yıllık %21,4 artışla 2,8 milyon mt oldu. Başlıca soğuk sac kaynağı Japonya’dan soğuk sac ithalatı yıllık %23 artışla 1,1 milyon mt olurken, Çin’den soğuk sac ithalatı yıllık %34 artışla 604.280 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan, bölgenin hem uzun hem de yassı mamul ihracatı bu yılın ilk yarısında çift haneli büyüme oranları kaydetti. Söz konusu dönemde bölgenin uzun mamul ihracatı yıllık %15,5 artışla 6,2 milyon mt’a, yassı mamul ihracatı ise yıllık %26,7 artışla 5,3 milyon mt seviyesine yükseldi.

İlk yarıda, ASEAN-6 ülkelerinin çubuk ihracatı 3,5 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu ihracatın %80’i Malezya’dan gerçekleştirildi ve başlıca satış pazarı Çin oldu.

Söz konusu yarıda, bölgenin sıcak haddelenmiş levha ihracatı yıllık %29 düşüşle 497.142 mt seviyesinde yer aldı. Sıcak sac ihracatı ise yıllık %38 artışla 1,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İhracatın yarısı bölge içerisinde gerçekleşirken, bunu Tayvan ve İtalya takip etti.

Yılın Ocak-Haziran döneminde bölgenin soğuk sac ihracatı yıllık %24 artışla yaklaşık 1 milyon mt seviyesine yükseldi.