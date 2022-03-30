SEAISI: ASEAN ülkelerinin yarı mamul ithalatı Ocak-Ekim döneminde %5,3 arttı

Çarşamba, 30 Mart 2022 10:58:33 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılının Ocak-Ekim dönemine ilişkin yarı mamul ithalat verilerini paylaştı.

Geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde ASEAN-6 ülkelerinin yarı mamul ithalatı yıllık %5,3 artışla 7 milyon mt oldu. En büyük ithalatçı ülkeler Tayland ve Endonezya oldu.

Söz konusu dönemde Tayland’ın yarı mamul ithalatı 2,83 milyon mt seviyesinde yer aldı. Ülkenin kütük ithalatı yıllık %26,3 düşerken, slab ithalatı yıllık %70 artışla 1,3 milyon mt oldu.

2021 yılının Ocak-Ekim döneminde Endonezya’nın yarı mamul ithalatı yıllık %6,3 düşüşle 2,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Ülkenin kütük ithalatı yıllık %5,9 artışla 361.000 mt, slab ithalatı ise yıllık %11 artışla 1,8 milyon mt oldu. Buna ek olarak Endonezya’nın paslanmaz yarı mamul ithalatı yıllık %28 düşüşle 51.000 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde bölgedeki en büyük üçüncü yarı mamul ithalatçısı Filipinler oldu. Ülkenin yarı mamul ithalatı yıllık %29,6 artışla 1,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında Malezya’nın yarı mamul ithalatı yıllık %22,5 düşüşle 156.000 mt olurken, Vietnam’ın yarı mamul ithalatı 17.000 mt seviyesinde yer aldı.