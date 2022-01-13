SEAISI: ASEAN ülkelerinin çelik talebi 2021’in ilk yarısında %14,1 arttı

Perşembe, 13 Ocak 2022 12:01:23 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), ASEAN-6 ülkelerinin 2021 yılının ilk yarısına ilişkin çelik talebi verilerini paylaştı. Söz konusu dönemde ASEAN-6 ülkelerinin çelik talebi, Endonezya, Singapur ve Vietnam’ın çelik talebinin pandemi öncesi seviyelerde kaydedilmesiyle yıllık %14,1 artışla 38 milyon mt seviyesine ulaştı.

Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında, 2021 yılının ilk yarısında Vietnam’ın çelik talebi yıllık %13,3 artışla 12,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde Tayland’ın çelik talebi yıllık %25 artışla 10 milyon mt olurken, Endonezya’nın çelik talebi yıllık %12 artışla 6,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Filipinler’in çelik talebi yılın ilk yarısında yıllık %4,8 düşüşle 3,9 milyon mt seviyesine geriledi. İlk yarıda Malezya ve Singapur’un çelik talebi ise sırasıyla 3,6 milyon mt ve 1,3 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

ASEAN-6 ülkelerinin çelik talebinin 2021 yılında 77,2 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Endonezya, Filipinler ve Singapur’un çelik talebinin 2021 yılında sırasıyla 16 milyon mt, 11 milyon mt ve 3 milyon mt seviyelerinde yer alarak pandemi öncesi seviyelere ulaşması veya aşması bekleniyor. 2021 yılında Vietnam, Tayland ve Malezya’nın çelik talebinin sırasıyla 24 milyon mt, 17 milyon mt ve 7 milyon mt seviyelerinde yer alacağı tahmin ediliyor.