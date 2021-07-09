SEAISI: ASEAN çelik sektörü proje yatırımlarının odak noktası olmaya devam edecek

Cuma, 09 Temmuz 2021 17:24:37 (GMT+3) | İstanbul

Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI), pandemiye rağmen ASEAN bölgesinin çelik sektörü proje yatırımlarının odak noktası olmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti. Birliğe göre, bölgedeki ekonomik gelişmelerin talebi yönlendirmesi beklenirken, çelik ürünlerine yönelik talep ve arz arasındaki farkı kapatmak için hala fırsatlar var. Bölgedeki hükümet politikaları ve teşvikler çelik sektörüne yapılacak potansiyel yatırımları çekmeye devam ederken, bölgenin diğer ülkelere kıyasla daha gevşek olan çevre politikası, Çin ve dünyanın geri kalanından çelik projelerinin akışına olanak sağlayacak.

SEAISI yaklaşan yeni entegre kapasiteler ve bölgedeki en son güncellemeleri paylaştı. Vietnam’da 5,6 milyon mt sıcak sac üretim kapasitesine sahip Hoa Phat Dung Quat 2 inşaatının 2022 yılının başında başlaması bekleniyor. Malezya’da kapasiteyi artırmaya yönelik ilgi devam ediyor. Eastern Steel kapasitesini mevcut 700.000 mt’dan 5 milyon mt’a çıkarmayı planlarken, Alliance Steel kapasitesini mevcut 3,5 milyon mt’dan 10 milyon mt’a çıkarma olasılığını gözden geçiriyor. WenAn Steel’in 10 milyon mt kapasiteli çelik tesisi projesinin ise 2024 yılına kadar hazır olması bekleniyor. Endonezya’ya bakıldığında, Dexin Steel, mevcut 3,5 milyon mt çelik üretim kapasitesini, 2022 yılında 6 milyon mt’a yükselterek gelecekte 20 milyon mt’a ulaşmayı hedefliyor.